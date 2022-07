Italiano: “Test impegnativo, abbiamo sbagliato l’approccio. Su Milenkovic…”

Le dichiarazioni di mister Vincenzo Italiano al termine della sconfitta per 1-2 in amichevole contro il Galatasaray

Sull’aggressione alta: “La stiamo cercando per non far ragionare la difesa avversaria e per ottenere palla a ridosso dell’area avversaria. Al di la dei primi dieci minuti abbiamo fatto una grande prestazione. L’unica cosa negativa è il risultato, ma si deve guardare oltre”.

Su Quarta e Milenkovic in panchina: “Abbiamo fatto scelte in funzione anche della prossima amichevole. Non mi sono piaciuti gli errori di approccio alla gara, poi non abbiamo concesso praticamente nulla al Galatasaray se non quattro tiri. Non dobbiamo commettere errori, poi se gli avversari sono bravi a crearsi le occasioni la cosa è diversa”.