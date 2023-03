Italiano (s. stampa): “Temevo la Cremonese, fatta differenza con le intuizioni”

Le considerazioni del tecnico viola

Redazione VN

A pochi minuti dal termine della gara tra Fiorentina e Cremonese, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha preso la parola in sala stampa:

"Sono contentissimo per questa vittoria perché non è mai facile vincere e in questo momento per noi non è facile preparare le partite in pochissimi allenamenti. C'è partecipazione da parte di tutti, così come concentrazione, quindi il merito è dei ragazzi. Le cose le proviamo ore ed ore, ma le intuizioni e le giocate sono quelle che quando arrivano indirizzi le partite e fai punti. Bravissimi loro negli ultimi 15' dove loro con Buonaiuto hanno iniziato a calciare un po' di più. Grande vittoria, i ragazzi sono concentrati e questo ci porta vantaggi"

Condizione - "Stiamo bene a livello fisico, siamo tutti in condizioni ottimali tranne alcuni a cui stiamo alzando il minutaggio, ma le vittorie ci fanno sentire meno la fatica e arrivare convinti alle partite. Stiamo facendo una gestione del minutaggio che porta grandissimi vantaggi, oggi a parte 2-3 nessuno aveva fatto 90' prima, stiamo cercando di stare attenti per mettere in campo gente che dia sempre il 100%. Stiamo crescendo nel difendere e attaccare in area. Se siamo questi da qui alla fine possiamo soffrire meno rispetto a quel periodo in cui siamo stati in difficoltà. Sono contento di aver vinto perché ci aspetta una partita difficile, volevamo arrivarci con la vittoria"

Difesa - "Secondo me ce ne sono parecchie e riguarda la crescita individuale di tanti ragazzi: Mandragora, Dodo', il fatto che dietro stiamo coinvolgendo tanti ragazzi, il fatto che davanti la stiamo buttando dentro e abbiamo recuperato parecchi infortunati. Penso che questa striscia, se non abbassiamo la guardia, può durare, anche se non dovessero arrivare sempre vittorie. È grazie alla crescita dei ragazzi che stiamo ottenendo questi risultati. Abbiamo ancora tanti impegni, è un orgoglio essere ancora in corsa per tre competizioni a marzo e non dobbiamo staccare la spina. Sulla difesa batto sul fatto che quando ci si convince che basta l'attenzione e l'applicazione e che subire gol in maniera leggera ti fa perdere le partite aumenta le possibilità di non prendere gol. Sapete come lavoriamo, ma quando ogni difensore ci mette qualcosa in più si ottiene solidità"

Cosa è cambiato - "Tutte le volte che non meritavamo certe sconfitte siamo andati ad analizzarle profondamente. Lavorare senza mai mollare ci permette di aggiustare ciò che qualche mese fa non andava. Vincere aiuta a vincere e questo è quello che ricerca qualsiasi squadra, stiamo ottenendo soddisfazioni. Oltre al fatto che stiamo iniziando a segnare negli ultimi metri sta iniziando ad incidere la crescita di alcuni ragazzi. Lo aspettavamo da tempo e i risultati si stanno vedendo"

Gollini - "Non voglio parlare di giocatori che sono in altre squadre. Oggi mi voglio godere la vittoria, vincere non è mai semplice in Serie A. Oggi abbiamo dovuto difendere questi palloni diretti e l'abbiamo preparata in mezzo allenamento"

Cremonese - "Temevo moltissimo la partita perché la Cremonese l'ho vista in crescita e perché alle 21 di giovedì eravamo in campo. Ho cercato di fare entrare in testa ai ragazzi che non si poteva affrontare con leggerezza, abbiamo limitato la Cremonese e lavorato sulla situazione che avremmo trovato. Nel finale abbiamo difeso bene, come chi deve portare a casa il risultato e penso siano meritati"