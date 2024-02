Italiano: “Formazione offensiva? Messaggio chiaro, in campo i migliori”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport,Vincenzo Italiano ha parlato così nel prepartita di Fiorentina-Lazio: "Tabu Sarri? Abbiamo lavorato molto bene in settimana cercando di non pensare al fatto che con la Lazio non siamo mai riusciti a ottenere i tre punti. Soprattutto vogliamo restare agganciati a quelli davanti, è questa l'unica cosa che ci preme e l'unico obiettivo. Classifica? Torniamo in casa, l'ultima l'abbiamo approcciata bene e dobbiamo sfruttare la carica che ci dà lo stadio. Dobbiamo cercare di tornare a fare bene quello che sappiamo fare, riproponendo l'ultima prestazione qua.