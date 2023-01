Italiano: “Bianco bravo a sfruttare la chance. Castrovilli? Ecco il suo ruolo”

Italiano in vista del Sassuolo

Le parole di Vincenzo Italiano ai canali ACF in vista della sfida di domani, sabato 7 gennaio alle ore 15:00 al Franchi. contro il Sassuolo

Su Castrovilli e il ruolo — "Siamo felici di averlo recuperato. Adesso dobbiamo rimetterlo in condizione, alzargli i minuti e la tenuta per quanto riguarda gli impegni veri. In questo nuovo assetto penso che lui possa stazionare in tutti e tre i ruoli, però per caratteristiche quello dietro la punta credo possa essere il migliore".

Su Bianco — "Fa parte della rosa della prima squadra da inizio stagione. È sempre stato valutato come un componente di essa ed è stato bravo in questi mesi ad apprendere ogni cosa per crescere. Grazie a questo tipo di crescita si è guadagnato la chance di giocare dall'inizio. Gli faccio i complimenti perché l'esordio non è mai facile. Verrà valutato come è stato dall'inizio di questo anno. Siamo tutti molto contenti".

Sulle qualità dei giocatori della Primavera — "Sono dei ragazzi che hanno entusiasmo. Arrivano al campo sempre con tanta voglia. Sono giovani, devono crescere e migliorare, però mi sembra che abbiano anche tanta fame. Siamo molto contenti. Lo spirito è questo e se continuano così inizieranno a mettermi in difficoltà".

Sulle condizioni di Nico Gonzalez — "Nico lo aspettiamo a braccia aperte. Sono pochi gli allenamenti che ha fatto con la squadra, però sta bene. Pian pianino lo stiamo recuperando e non vediamo l'0ra di recuperarlo".

Sul Sassuolo — "Sono una squadra che mette in difficoltà chiunque. Hanno giocatori di grande talento, un allenatore bravo. Non sarà facile affrontarli. L'anno scorso non siamo riusciti a batterli, quindi cercheremo di fare quel di più per farcela. Noi cercheremo di scendere in campo per vincere, visto che arriviamo da un pareggio".

Sulla tifoseria — "È normale che essere trascinati ti dia quella carica in più, oltre la fatica. Sappiamo che il nostro pubblico può darci questo e noi cercheremo di sfruttarlo. Abbiamo cercato di farli felici anche mercoledì, ma non ci siamo riusciti, quindi ci riproveremo domani".