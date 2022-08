In Olanda: “La Fiorentina è davvero superiore al Twente? Sottil unico pericolo”

Tijmen Van Wissing è un giornalista olandese molto vicino al Twente. In un suo articolo, ha commentato l'imminente match contro la Fiorentina con un'ottica particolare. Il giornalista ha sottolineato come la squadra di Italiano abbia sofferto contro la Cremonese e come, nonostante il Twente sia sfavorito, la vittoria viola non sia così scontata: