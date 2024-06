Il saluto di Italiano dopo 3 anni: “Grazie Firenze. Grazie Fiorentina”

Il triennio targato Vincenzo Italiano è finito ufficialmente qualche giorno fa. Ma soltanto in questi minuti è arrivato il breve e coinciso saluto alla piazza di Firenze e alla Fiorentina. Infatti il tecnico viola non ha comunicato tramite il suo profilo social, ma ha voluto far passare il messaggio tramite gli organi di stampa. Il messaggio recita quattro semplici parole: "Grazie Firenze. Grazie Fiorentina"