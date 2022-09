Il report dall’allenamento: Igor a parte, recuperato Duncan. Quattro assenti

Come di consueto prima delle partite europee, l a Fiorentina permette ai media di assistere ai primi 15 minuti di allenamento : constatiamo con i nostri occhi che, oltre alle assenze di Gonzalez e Milenkovic che non recuperano e di Dodò e Sottil da poco infortunati, si allenano a parte Igor e Zurkowski . Regolarmente presente, dopo il rientro di ieri, Alfred Duncan . In alto potete vedere alcune immagini realizzate all'interno del quartier generale viola.

Per quanto riguarda Igor, la Fiorentina fa filtrare che si tratta di semplice gestione e lavoro di scarico. Nessun allarme, dunque, per il centrale brasiliano, che non ha ancora recuperato appieno da Bologna ma dovrebbe essere abile e arruolato per domani.