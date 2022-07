Il parere: “Fiorentina pensata per divertire e dominare la partita”

"Quella che sta nascendo è una Fiorentina pensata per dominare la partita e per far divertire, Italiano voleva la squadra fatta a Moena"

"La Fiorentina parte per Moena come voleva Italiano, che aveva chiesto delle cose ben precise. Al di là dei rinnovi intendeva far presto e dare garanzie tecniche, soprattutto laddove si erano creati buchi. Dodò mi piace molto, mi intriga il discorso Jovic, penso che ci divertiremo con Italiano. Dal Real arriva con grande voglia di rivalsa anche se rispetto a Vlahovic ha poca capacità di dettare il passaggio in profondità, ma ha tecnica e capacità di palleggio importanti. Italiano ha bisogno di farlo rendere meglio proprio nella profondità, ma l’averlo da subito a disposizione sarà molto importante. Quella che sta nascendo è una Fiorentina pensata per dominare la partita e per far divertire".