Il messaggio dei Cosmos: “Joe amico prezioso, uno dei nostri grandi campioni”

I New York Cosmos hanno voluto ricordare Joe Barone, un uomo che ha dato tantissimo nella storia del club americano

I New York Cosmos sono la squadra che per prima ha assaporato il legame tra Joe Barone e Rocco Commisso nel mondo del calcio. Barone aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente nella franchigia americana, questo il comunicato dei Cosmos:

"È con profondo dolore e tristezza che i New York Cosmos confermano la perdita di uno dei suoi più grandi campioni, una persona che ha segnato in modo determinante la storia recente del club e che non sarà mai dimenticata. Giuseppe Barone è morto oggi all'Ospedale San Raffaele di Milano dopo aver avuto un malore improvviso avvenuto domenica.