Il 6 settembre a Castrovilli e Giani il Torrino d’oro

“Dopo due anni di forzata rinuncia – sottolinea il presidente Roberto Ciulli – torniamo al tradizionale appuntamento in piazza Cestello che mette insieme a tavola autorità, istituzioni e il popolo di San Frediano in una serata all’insegna della fiorentinità. Per queste speciale edizione che celebra il ventesimo del nostro premio, abbiamo in mente qualcosa di speciale. Per questo voglio ringraziare fin d’ora tutti coloro che ci hanno supportato nella difficile fase ripartenza di questo evento che rappresenta un fiore all’occhiello per San Frediano e non solo. Un grazie agli illustri premiati che hanno accettato di ricevere il riconoscimento”.