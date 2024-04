Ikoné-Ranieri: prima il diverbio (acceso) in campo, poi il chiarimento nel tunnel

Non è la prima volta che tra Luca Ranieri e Jonathan Ikoné ci siano dei diverbi in campo. Cose che capitano, per carità, durante una partita giocata a mille sotto il profilo dell'agonismo e voglia di vincere, ma stavolta l'episodio è stato lampante. Minuto 41: l'esterno d'attacco costruisce una bella azione con la palla che finisce in area sui piedi del difensore spezzino, che si gira e sta per calciare ma proprio l'ex Lille s'impossessa della sfera tirando di potenza col destro a lato. La reazione di Ranieri, allora, è veemente, con Ikoné che non apprezza il comportamento del compagno. Poco dopo finisce il primo tempo, con alcuni giocatori viola non proprio calmissimi. Ad inizio ripresa, per fortuna, ecco il chiarimento tra i due, davanti alle telecamere di Dazn, nel tunnel dell'Arechi che collega appunto il campo da gioco agli spogliatoio. Tutto finisce con un abbraccio, com'è giusto che sia.