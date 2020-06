Iachini: “Tante incognite, cercheremo di evitare gli infortuni e tutti avranno una chance. Commisso…”

Ai microfoni di Violachannel.tv, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha presentato la sfida di domani contro il Brescia e parlato di come la Fiorentina si è preparata per il ritorno in campo: “La squadra si è allenata bene però ripartiamo dopo tre mesi dallo stop del campionato e dei punti interrogativi ci sono, dopo la gara capiremo a che livello siamo. Non abbiamo disputato amichevoli, i ragazzi hanno dato grande disponibilità e si sono allenati bene: vogliamo affrontare queste ultime partite dando continuità ai risultati e alla crescita della nostra squadra che c’era stata nella prima parte della nostra gestione. Punti interrogativi? Ci sono, soprattutto nello sviluppo delle partite che saranno tre a settimana con caldo e umidità che incideranno a livello fisico e di intensità della partita. Cercheremo di evitare di volta in volta gli infortuni, strada facendo vedremo come gestire i ragazzi ma vogliamo coniugare i risultati e crescere. Il Brescia? Va affrontato con concentrazione, è una squadra con dei valori e ha messo in difficoltà tante formazioni senza portare a casa il risultato. La Coppa Italia dimostra che certi valori possono essere ribaltati, per questo dobbiamo mettere attenzione nei 95 minuti.

Che Fiorentina ci dobbiamo aspettare? Abbiamo preparato situazioni tattiche nuove compatibilmente con le nostre caratteristiche, dobbiamo valutare chi sta meglio e chi sta peggio, e giocando ogni tre giorni ci sarà bisogno di tutti, senza considerare i diffidati che andranno a incidere con le squalifiche. Va preparato tutto nei dettagli. Sarà diverso da un campionato normale perché quello che normalmente avremmo fatto in tre mesi è concentrato in trentacinque giorni. Non ci saranno i tifosi: “E’ un’altra incognita, loro sono il nostro dodicesimo uomo e ci danno sempre una mano in casa e fuori. Ci mancheranno molto e serviranno ancora più concentrazione e attenzione rispetto alle partite con l’adrenalina dei tifosi vicini. Mancherà anche Rocco Commisso: Lo sento spesso, è sempre prodigo di affetto verso di me e la squadra. C’è un ottimo rapporto con lui, Daniele e Joe Barone. Speriamo, anche per ripagarli, di prenderci qualche soddisfazione in questo finale di campionato”.