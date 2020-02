Iachini su Agudelo: “Lo sto provando in altri ruoli, ma deve migliorare”

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Beppe Iachini si è soffermato anche su qualche singolo, come Agudelo: “Kevin è molto giovane, stiamo lavorando per farlo crescere e migliorare in tante zone del campo. Lo sto provando in nuove zone del campo, sopratutto in mezzo, e ancora tatticamente deve migliorare. Ha potenzialità e sta continuando il suo percorso di crescita”. E sul giovane Dalle Mura ha aggiunto: “Il ragazzo fa intravedere delle buone qualità, io non guardo in faccia nessuno, può migliorare e lo porto con me. Può crescere nella tattica individuale, come tutti, ma ci stiamo lavorando e so che avrà una crescita costante”. LA PROBABILE FORMAZIONE VIOLA