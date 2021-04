Iachini: “Prestazione in crescendo, sfortunati negli episodi. Dobbiamo ritrovare solidità”

L’allenatore viola Beppe Iachini ha parlato a Sky Sport dopo Fiorentina-Atalanta: “Non siamo partiti come volevamo, anche se la partita era equilibrata fino al primo gol loro. Non siamo stati fortunati negli episodi. Nonostante lo 0-2 siamo rientrati in campo con lo spirito giusto. Sul 2-2 c’era la sensazione di poterla andare a vincere, poi è arrivato l’episodio del rigore. Vlahovic sta crescendo tanto, confidiamo tanto in lui come del resto in tutti gli attaccanti che abbiamo. Gol 0-1? Dovevamo essere più alti con la prima linea e fare più densità. La prestazione è stata in crescendo, non ci siamo abbattuti, questo deve essere lo spirito da mettere. Cosa serve per salvarsi? Dobbiamo ritrovare solidità e organizzazione che ci hanno dato compattezza e equilibrio, stiamo lavorando su questo, sarà un tema dove continuare a battere per avere una crescita”.

