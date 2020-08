Hancko: “Forte il desiderio di rimanere qui. Lavorerò duro: voglio trofei e gioie per i tifosi”

David Hancko – come annunciato oggi dal club Viola – giocherà un altro anno in prestito allo Sparta Praga (QUI I dettagli). Il laterale slovacco, classe ’97 dovrà ancora attendere per occupare la corsia mancina della Fiorentina. Dopo l’annuncio ufficiale ha parlato così al sito ufficiale del club ceco:

Per prima cosa voglio ringraziare tutti, soprattutto i tifosi: il loro supporto è decisivo per il mio desiderio di rimanere qui. Volevo proprio questo e, nonostante il trasferimento non abbia funzionato, avevo detto chiaramente che volevo stare ancora qui per la prossima stagione. Non è stato facile, ma alla fine l’accordo è arrivato in tempo. Ho avuto qualche problemino al ginocchio, e ancora non sono al cento per cento. Ora lavorerò duro su me stesso, speriamo di portare gioie e trofei ai nostri tifosi.