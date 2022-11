Guerini: “Sono deluso da Jovic, pensavo fosse un leader invece è abulico”

"Quando la Fiorentina acquistò Amrabat dal Verona ero molto contento, ci serviva uno come lui. Mi dispiaceva quando faticava anno scorso, perchè è un giocatore di personalità, non si abbatte e ha forza. Quest'anno ha dimostrato di essere un giocatore importante. Accanto a lui la Fiorentina deve recuperare Castrovilli, è un giocatore importante. La squadra è nettamente in ripresa, non è un gruppo allo sbando, ma vediamo come si riprenderà dopo la sosta."