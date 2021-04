Graziani: “Vlahovic potrebbe reggere il peso dell’attacco anche da solo”

Ciccio Graziani è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno dove ha commentato le ultime di casa Fiorentina:

Siamo stati bravi ad ottenere il punto in 10 uomini contro il Genoa. Sotto certi aspetti abbiamo rischiato più di loro, quando è uscito Ribery un po’ di paura l’ho avuta. Vlahovic ha fatto passi da gigante con l’arrivo di Prandelli. Gli mancava serenità, Iachini non era riuscito a trasmetterla agli attaccanti. I consigli dei compagni hanno aiutato Dusan, oggi rispetto a ieri possiamo pensare che da solo potrebbe anche reggere l’attacco, anche se con un altro attaccante vicino potrebbe fare anche meglio. Non facciamo paragoni con Batistuta perchè non regge, ho visto tanti attaccanti bravi a 20 anni che sono spariti a 24. Tra qualche anno avremo le idee più chiare. Sarà importante vedere come si comporterà anche con gli stadi aperti. Ribery? Mi dispiace per quel fallo, lui non è un giocatore da queste entrate, l’ho trovata fuori luogo anche se non credo che l’abbia fatto volontariamente. Il centro sportivo nuovo della Fiorentina mi auguro che ospiti i tifosi per 2-3 allenamenti a settimana, darebbero molto entusiasmo