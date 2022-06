Graziani sicuro: “La Fiorentina sarà più forte di prima. Nuovo modulo? Si può”

Pareri sui colpi in arrivo e sulle prospettive viola

Redazione VN

Ciccio Graziani, ex attaccante viola, è intervenuto su Radio Bruno:

"Siamo alle prime schermaglie, ai momenti delle chiacchiere. Pazienza e vedrete che la Fiorentina farà delle operazioni importanti e sarà ancora più forte dell'anno scorso. La garanzia è Italiano che vuole sempre migliorarsi".

Mandragora

"Se vuole rimanere al Torino, vedrete che rimarrà al Torino: oggi il volere dei calciatori conta più di tutto. Mandragora è un buon giocatore, non mi dispiacerebbe alla Fiorentina, ma stiamo tranquilli perché se non arriva lui arriva un altro. Bremer alla Juve per favorire Mandragora al Toro? Non ci credo molto, non alla Juve".

Jovic

"Jovic viene qui per giocare, io credo che possa anche farlo insieme a Cabral. Oggi non è pensabile partire con un'idea e voler morire con quella. Il calcio è cambiato, si vince sempre con la qualità dei giocatori ma bisogna adattare lo schieramento ad essa. Io non sono convinto che Italiano sia un integralista".

Esterni

"Sono certo che miglioreranno. Ikoné è arrivato a gennaio e farà vedere qualcosa di meglio, poi consideriamo che la squadra è arrivata settima, non tredicesima. Vanno aggiunti dei tasselli ma c'è tutto il tempo per farlo. Poi se arrivasse Berardi non sarei che contento, come tutti, ma lasciamo lavorare la società".