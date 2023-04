Graziani: “La Fiorentina ne uscirà più forte. Non voglio sentire critiche oggi”

"Oggi non voglio sentire troppe critiche. Siamo ancora in corsa per 2 obiettivi. Oggi nei primi 20 minuti tutti da 7, poi tutti da 5. Italiano deve analizzare questo calo mentale. Oggi ci fossi stato io in panchina avrei tirato le borse tra primo secondo tempo. Ma sono convinto che la squadra dopo oggi sarà più forte. Oggi comunque hai anche preservato dei giocatori per giovedì. I progetti alla Fiorentina anche se Rocco è in America vanno avanti. Commisso è uno che vuole sapere tutto. La base societaria per un buon futuro c'è."