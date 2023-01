Graziani: “Fossi la società sarei arrabbiato, a Italiano imputo Amrabat e Barak”

"Io fossi nella società e nel tecnico sarei fortemente arrabbiato con la squadra. I valori della rosa sono superiori a quanto si vede sul campo. L'unico che può risollevare la Fiorentina, più che la società, è Italiano. Sta infatti all'allenatore viola uscire dall'andazzo negativo di questa annata. Poi ovviamente anche la dirigenza deve intervenire e fare la voce grossa in un momento complicato come questo. Resta da parte mia grande stima nei confronti del tecnico viola, che lo scorso anno è stato molto bravo a rivalutare diversi giocatori. Amrabat e Barak non giocano a Firenze come giocavano o hanno giocato rispettivamente con Marocco e Verona, mi piacerebbe parlarci per capire perché. Rimpianti Torreira e Vlahovic? Più che il primo rimpiango il secondo, anche perché sono state sbagliate le scelte sui successivi attaccanti acquistati. Questa squadra con un bomber da almeno 10 gol alza di gran lunga il proprio livello. Ikone? Ha delle ottime qualità ma spesso si piace anche troppo, le tante finte che fa mandano in difficoltà il centroavanti, dovrebbe mettere più palloni a centro area. Jovic? Non ha le capacità per reggere da solo l'area di rigore".