Gravina: “Non voglio e non posso essere il becchino del nostro calcio”

Il presidente federale Gabriele Gravina è intervenuto questa sera, nel corso della trasmissione “Che tempo che fa”, in onda su Rai 2:

Dibattito sulla ripresa del campionato? Esistono due gruppi apparentemente contrapposti, due correnti di pensiero: fermare definitivamente il mondo dello sport o riprendere, “fazione” della quale faccio parte. Esistono l’opportunità e la speranza perché l’Italia, a giugno, possa vivere un periodo di relativa serenità. Senza contare che con lo stop, da un punto di vista legale, nascerebbero una serie di contenziosi. Se il governo imponesse lo stop? Sarei certamente sollevato, mi sento quasi isolato in questa mia battaglia, sto vivendo una sorta di dramma personale a dover gestire la crisi economica. Il calcio italiano non è un monade: fa parte di una federazione europea, non dimentichiamolo. Chiedo, da rappresentante del mondo del calcio, che considerato per quello che realmente è: un movimento di impatto socio-economico, alla pari con ogni altro settore dell’economia italiana. Precauzioni? Abbiamo predisposto un protocollo che garantisca l’isolamento totale delle società e dei propri tesserati e lo abbiamo inviato ai ministri Spadafora e Speranza. Tutto questo lo abbiamo fatto con l’ausilio di un comitato scientifico, forte di esperti autorevoli come lo stesso Ricciardi (Oms). Non posso essere il becchino del calcio italiano e per l’intero mondo dello sport. Ricordo che il sistema calcio muove un indotto di 5 mld di euro, siamo preoccupati per un impatto generale che uno stop avrebbe. Chi vince il campionato? La squadra che farà più punti, perché sono sicuro che riprenderemo e continueremo a far divertire i tifosi a casa.