Gotti: “Fiorentina, tre tiri tre gol. Pensavo di vincerla, il 3-1 ci ha tagliato le gambe”

Dopo la quarta sconfitta in campionato, il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha commentato a Sky Sport il k.o. contro la Fiorentina: “A fine primo tempo ero convinto che potevamo riprenderla ampiamente, anche vincerla. Il 3-1 ci ha tagliato le gambe, ma in questo periodo quel che concediamo lo paghiamo a caro prezzo, quasi al 100%. Anche oggi abbiamo cercato di vincerla, sbagliamo troppo nelle due aree di rigore”.

In sala stampa Gotti ha aggiunto: “Sono stati fatti tanti errori, tutti evitabili e il nostro portiere non ha fatto nemmeno una parata. La Fiorentina ha avuto tre occasioni e ha fatto tre gol. Dopo il 2-0 la squadra non mi è dispiaciuta per nulla”.

