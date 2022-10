Gori in goal grazie a Pierozzi, ma la Reggina di Inzaghi perde ancora

La Reggina cade ancora, sconfitta 2-3 al "Granillo" dal Perugia, fanalino di coda in Serie B . La sbloccano gli umbri al 18’ con il solito Melchiorri. Nella ripresa Pierozzi provoca la seconda ammonizione di Santoro, espulso al 54°. Nel momento di grande difficoltà del Grifo, arriva il fallo in area di Cionek su Melchiorri: calcio di rigore e la punta fa 2-0.

Asse Viola-amaranto, ma non basta a Inzaghi

La Reggina tenta di riaprirla, ma arriva il tris biancorosso al 73’ con il neoentrato Di Serio. Gli amaranto accorciano all’80’ con un bel colpo di testa di Gori, entrato in campo al 57°. È proprio il canterano viola ad avviare l'azione servendo l'altro "Vip" Pierozzi che sforna un preciso assist per il classe '99 che batte l'omonimo Gori, Stefano. Sette minuti più tardi arriva il 2-3 di Fabbian, ma non c'è più tempo. La Reggina di Inzaghi è ora quarta in classifica, il Perugia resta ultimo, ma momentaneamente aggancia il Pisa.