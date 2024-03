Gazzetta: Barone, situazione seria. Trasportato in elicottero al San Raffaele

Improvvisa e brutta notizia per la Fiorentina. Mentre Italiano e la squadra stavano facendo la riunione tecnica nell'albergo del ritiro di Bergamo, il Winter Garden Hotel, un paio d’ore prima della sfida con l’Atalanta, si è venuto a sapere che il direttore generale viola Joe Barone ha avuto un malore, si teme un infarto, e pare che la situazione sia molto seria.

Situazione seria

Il dirigente è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale San Raffaele di Milano. In questo momento la Lega e i club stanno parlando sull’eventualità di giocare la partita. Ma tutto lo staff della Fiorentina, ovviamente sotto choc, chiede di rinviarla e si va verso il rinvio. Al momento la squadra non è ancora arrivata allo stadio. Lo riporta Gazzetta.it