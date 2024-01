Galli: “Sul mercato mi aspettavo di più. Nzola e Mina? Ultimi giorni decisivi”

M'Bala Nzola e Yerry Mina sono due giocatori potenzialmente in uscita. Il finale di mercato potrebbe essere rovente per loro

"Bisognerebbe capire se la cessione di Ikonè avrebbe portato ad un colpo pronto al suo posto. La società lo ha tutelato, e per lui sia l'ideale. Il tempo stringe per la Fiorentina. Io non credo che succederà nulla fino alla partita contro l'Inter. Nel caso si arriverà a lunedì prossimo per vedere qualcosa. L'investimento di livello chiunque se lo aspetta. Ma a gennaio è dura trovare qualcuno che cede un grande giocatore. Anche se qualcosa in più a inizio mercato me lo aspettavo. I giudizi definitivi sul mercato si danno a febbraio."