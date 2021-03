Galli: “Recovery fund? La prima pietra quando Nardella non ci sarà più”

L’ex Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha analizzato anche il capitolo stadio:

Ormai mi sembra che il Recovery Fund venga usato per qualunque cosa, detto ciò ancora mi pare che si sia nel campo delle ipotesi, non c’è alcuna certezza. Si parla di prime pietre nel 2024, quando ormai Nardella avrà già concluso il suo mandato. La Fiorentina arriva alla partita sulle ali dell’entusiasmo dopo Benevento e avrebbe la possibilità di fare risultato pieno. Oggi c’è uno Spezia-Cagliari che potrebbe dare delle sentenze importanti e rendere diversa la sfida di domani. Milan? E’ sempre andato a raschiare il fondo del barile anche nelle difficoltà in questa stagione, tutti si sacrificano per l’obiettivo e questo è un grande messaggio che il gruppo ha dato a Pioli e alla società