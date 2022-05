Galbiati tuona: “Deluso da Commisso. Italiano? Credo rimarrà”

L’ex tecnico e calciatore Galbiati, ha commentato le parole di Commisso di oggi e ha detto la sua sulla possibile permanenza a Firenze di Italiano

“Speravo che da questa conferenza stampa il presidente facesse capire ai tifosi che questo era un punto di partenza per il futuro. Però da come si è capito, siamo un po' alle vecchie. Sarà sempre un'autogestione, ma non ci ha fatto capire altro, che magari punteremo sempre all'Europa. E' stata una delusione. Anche all'epoca dei Della Valle era autogestione ma spesso siamo andati nell'Europa che conta. Futuro incerto per Italiano? E' vero che nel mondo moderno i contratti valgono quello che valgono, lo stesso Italiano con delle clausole si è liberato da Trapani e Spezia, ma uno si voleva sentire dire che si punta su di lui e si punta a un certo campionato di livello. Questo Commisso non lo ha detto. C'è stato un incontro tra Italiano e Barone domenica scorsa, ci sarebbe da capire cosa si sono detti. Magari il tecnico ha chiesto una squadra all'altezza. Ora c'è da capire cosa succederà. Alla fine credo che il tecnico viola rimarrà, anche perché di panchine a disposizione ce ne sono poche e per fare un esperienza all'estero sarebbe ancora troppo presto. Restano poi da capire i programmi della società, da questi dipenderà tutto".