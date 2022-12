Galbiati: “Amrabat deve riadeguarsi al gioco viola. Mercato? Prenderei Boga”

Galbiati su Amrabat e il mercato

Redazione VN

L'ex giocatore della Fiorentina, Roberto Galbiati, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della crescita di Amrabat e molto altro. Queste le sue parole: "Per come gioca il Marocco, in quel ruolo Amrabat è ideale. Fa da diga, contrasti, recuperi, usa il fisico... è un giocatore da quella filosofia di gioco. Quando tornerà alla Fiorentina mi auguro che si adegui nuovamente al modo di giocare di Italiano e che possa fare quello che serve. In viola dovrà anche essere bravo a costruire, cosa che in Nazionale non fa".

Sui partner di Amrabat — "Ad oggi l'unico nella rosa che può giocare al suo fianco è Mandragora, perché lo ha quasi sempre fatto in carriera. Castrovilli, così come Bonaventura, è un giocatore più offensivo, non ce lo vedo in quella casella".

Sul mercato in attacco — "Manderei Cabral a giocare in prestito. Tanto ormai abbiamo capito che oltre al tanto impegno che può metterci, ha dei limiti. Andrei a prendere un attaccante alla Caputo, esperto e che te la butta dentro. A gennaio è difficile trovare delle buone soluzioni, o azzardi come con Cabral, ma non sempre sai come va a finire. Boga? Un altro esterno d'attacco lo prenderei e lui lo vedrei perfetto come profilo. Ha caratteristiche di gioco che si sposano a meraviglia con le idee di Italiano, anche perché hai delle mancanze in quella zona al momento".