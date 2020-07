G. Galli va a monte: “Fiorentina, perché Iachini dopo Montella? Torna un vecchio problema…”

Giovanni Galli ha parlato in collegamento con Zona Mista, in onda su RTV38:

“Bisogna impostare un percorso, decidere un sistema di gioco, e poi percorrere quella strada. Io mi chiedo come si possa iniziare con Montella e poi proseguire con uno come Iachini, che è completamente diverso. Alla fine ti rimane un potpourri di giocatori mezzi adatti a Montella e mezzi adatti a Iachini. Non va bene cambiare sei giocatori ad ogni sessione di mercato, ed è questo che secondo me la Fiorentina deve imparare per ripartire al meglio.

Se si valuta quel che è stato chiesto a Iachini, si merita la riconferma, ma è da vedere se le idee della Fiorentina collimano con le sue per la prossima stagione. Altrimenti ritorna il problema di come mandare via i giocatori che non servono, e Pradè ne sa qualcosa”.

