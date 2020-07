Bologna al lavoro, differenziato per Bani e Tomiyasu. Ma c’è un rientro importante

Questo è quanto fa sapere il Bologna dopo la seduta odierna, a due giorni dalla partita di Firenze:

Schouten ha smaltito l’infortunio muscolare di qualche settimana fa ed è tornato a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Per il mediano olandese allenamento con il gruppo dopo circa tre settimane di stop. Per il resto della squadra, lavoro di scarico che ha coinvolto i titolari, esercitazioni tattiche e partitella per tutti gli altri. Proseguono le terapie per Mattia Bani e Takehiro Tomiyasu.

NIENTE RICORSO PER LA FIORENTINA: IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’ VIOLA