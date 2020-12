G. Galli: “Prima ero preoccupato, ora lo sono molto. Fiorentina come il Milan di Fassone e Mirabelli”

L’ex viola Giovanni Galli ha parlato dell’attualità della Fiorentina a Lady Radio:

L’impressione iniziale era quella di una squadra che andava a Bergamo per non prendere l’imbarcata: due pullman davanti alla difesa per cercare di fare il possibile contro un’Atalanta in grande condizione. Vlahovic si è creato dal nulla l’unica occasione. Prima ero preoccupato, adesso sono molto preoccupato perché vedo difficoltà in tutti i reparti. Abbiamo sfidato l’Atalanta sul piano fisico, era quasi naturale perderla, sono più forti… Il loro gioco è talmente collaudato che sappiamo benissimo come va, ma qui serve l’attaccante in grado di far giocare bene la squadra. Avete visto Zapata? Quanto a Prandelli, bisogna capire quali fossero le disponibilità ieri. Callejon e Ribery non sono in condizione, non so se fisicamente o mentalmente; li ha sostituiti con altri giicatori, Eysseric aveva fatto vedere cose discrete. A me sembra di rivedere il Milan di Fassone e Mirabelli che comprarono tanti giocatori che poi risultarono difficili da mettere assieme. Ecco, il Milan poi ci ha messo 4 anni per trovare identità, spero di non dover aspettare tanto anche per la Fiorentina. Pezzella fa fatica, sul primo gol è stato letteralmente spazzato via da Zapata. Quando mancano certezze crolla tutto.