Fuoco al Viola Park, l’incendio divampa ma viene domato dal personale

Come riporta il portale QuiAntella.it, in tarda mattinata è divampato il fuoco all'interno del cantiere in cui va costruendosi il prossimo centro sportivo della Fiorentina, il Viola Park. Una colonna di fumo nero alzatasi nel cielo ha mandato in allarme alcuni abitanti della zona. L'incendio, però, è stato rapidamente domato dal personale presente, senza bisogno dell'intervento dei Vigili del Fuoco.