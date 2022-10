Frey: “Jovic? Ancora qualcuno non si è inserito a Firenze. Franchi non violento”

Dalla zona mista della Hall of Fame viola, Sebastien Frey ha commentato a 360° cosa sta succedendo attorno alla Fiorentina: "Poco senso di appartenenza? Non solo nella Fiorentina ma anche da altre parti non è facile trasmettere il senso di appartenenza. Dal punto di vista dell'impegno ho poco da rimproverare ai ragazzi, basta vedere come con l'Inter hanno dato il massimo. Sicuramente qualcosa manca, qualche problema c'è, ma non posso puntare il dito contro qualcuno. L'importante è capire che siano tutti consapevoli che la Fiorentina non è al posto che merita perché bisogna ritrovare tranquillità e serenità che solo i risultati trasmettono. Cosa manca a questa squadra? A inizio stagione pensavamo tutti che la squadra fosse buona, io ai ragazzi voglio bene ma se fai pochi gol le partite non le vinci e vai in sofferenza, davanti ci sono giocatori buoni ma vedo qualcuno che ancora non si è inserito nel nostro campionato e a Firenze. Non faccio nomi, tutti ci aspettiamo di più da Jovic ma vedo dei segnali buoni. La Fiorentina però ad oggi non ha tempo e cerchiamo di fare punti per risolvere i problemi".