Frey: “In viola momenti bellissimi. Riportato in alto il nome di Firenze”

Intervenuto dal palco della Hall of Fame, Sebastien Frey ha commentato l'ingresso tra le glorie viola: "È un onore essere premiato dopo così tanti campioni. Sono sicuramente quello che ha vinto meno trofei di tutti ad entrare nella Hall of Fame. Peró sono contento perché credo di essermi meritato con sudore e rispetto l’affetto della gerente. Se sono qua stasera è perché ho lasciato qualcosa di positivo in campo, ho capito subito l’importanza e la bellezza di questa maglia. Non è per tutti entrare nella storia di un club e questo premio lo voglio condividere con tutti i miei compagni con cui ho vissuto momenti bellissimi ma anche difficili sul campo. Non abbiamo vinto trofei ma abbiamo riportato in alto il nome di Firenze in Italia e in Europa".