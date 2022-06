FOTO VN – Anche il d.t. viola Burdisso presente al match di Calcio Storico

Anche il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, è presente in piazza Santa Croce per assistere alla sfida tra Verdi e Rossi, valevole per la seconda giornata del Calcio Storico fiorentino edizione 2022. Il dirigente viola fa, dunque, il suo debutto all'importante manifestazione tradizionale della città, prendendosi una pausa dalle giornate impegnative che sta trascorrendo, caratterizzate dal mercato viola.