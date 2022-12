FOTO – Terzic e uno spettatore speciale… rigorosamente vestito ACF

Giornata di amichevole per la Fiorentina, con Aleksa Terzic fra i protagonisti della vittoria in amichevole sulla Primavera. Fra le tante istantanee del pomeriggio anche una speciale riguardante il terzino viola, che ha giocato la partita sotto gli occhi di un tifoso speciale, rigorosamente vestito di viola.

Dolcezza

Ad assistere alla gara sugli spalti del Franchi c'era infatti la compagna del calciatore in compagnia del piccolo figlio della coppia, che, un po' annoiato, ha presenziato alla partita del padre, per poi "scendere" in campo proprio fra le braccia dei protagonisti e divenendo protagonista di alcuni scatti. Il tutto, ovviamente, documentato su Instagram dal calciatore viola.