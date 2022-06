FOTO – Commisso partecipa alla “reunion” degli ex studenti Columbia

Le ultime immagine pubbliche di Commisso a New York

Rocco Commisso ha partecipato, la scorsa settimana, ad una "reunion" della Columbia Engineering Alumni. Il legame del presidente della Fiorentina con la sua ex Università è rimasto fortissimo e viene costantemente sottolineato. Ecco perchè non è voluto mancare a questo ultimo appuntamento, nel quale ha preso anche la parola dal palco. Un ulteriore segnale che la vita pubblica di Commisso è ripresa a pieno regime e che i problemi di salute dei mesi scorsi sembrano ormai alle spalle. Immagini tratte dai profili dell'organizzazione degli ex studenti della Columbia.