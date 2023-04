FOTO – Biraghi e il messaggio a Sirigu: il gesto della Fiorentina

Come sappiamo, Sirigu ha concluso la stagione dopo il brutto infortunio al tendine d'Achille. L'estremo difensore quini non potrà seguire i compagni in campo, ma Biraghi ha voluto sottolineare la vicinanza del gruppo viola

Come sappiamo, Sirigu ha concluso la stagione dopo il brutto infortunio al tendine d'Achille. L'estremo difensore quini non potrà seguire i compagni in campo, ma Biraghi ha voluto sottolineare la vicinanza del gruppo viola. Infatti, durante l'ingresso in campo e per le foto di rito, il capitano viola ha mostrato la maglia dell'ex portiere del Napoli.