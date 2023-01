Flachi perentorio: “Vendere Gonzalez? Assolutamente no, sarebbe un errore”

"Vendere ora Nico Gonzalez? La Fiorentina può e deve rimandare questa cessione. Lui ed Amrabat devono restare a Firenze". Il ragazzo gioca bene non ha dubbi: la società viola non può cedere i suoi campioni adesso e ripetere, in pratica, quanto successo un anno fa con Vlahovic. Al "Pentasport" di Radio Bruno, Francesco Flachi dice: "Sarebbe un grave errore mandar via questi giocatori proprio adesso, in un momento così importante della stagione. Il discorso deve essere rimandato". E sulla partita di Roma, l'ex attaccante dice: "Mi auguro che gli esterni d'attacco aiutino tanto la manovra offensiva, Italiano ha assoluto bisogno di un maggior coinvolgimento di tutti in zona gol".