Flachi: “Addio di Torreira? Invece di azzerarsi, i problemi aumentano”

Il caso Torreira, la speranza in Cabral: il punto di vista di Flachi sul momento della Fiorentina

Intervenuto a Italia 7 durante 30° Minuto, l'ex viola Francesco Flachi ha trattato alcuni temi caldi del momento viola, soprattutto legati al mercato: "L'addio di Torreira? Per ora abbiamo sentito solo una campana. Di solito dopo una stagione vincente i problemi si azzerano, e invece qua sono aumentati. Si dovevano confermare alcune basi per la prossima stagione, e invece si parla solo di giocatori che vanno via.