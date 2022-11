Fiorentina, vacanze finite: domani il primo allenamento

Dopo un riposo durato due settimane, nella giornata di domani la Fiorentina tornerà in campo per il primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori. La squadra, su decisione di Vincenzo Italiano, si ritroverà alle ore 14:00. Oltre ai giocatori viola occupati in Qatar, mancheranno anche Antonin Barak e Christian Kouamé, andati in vacanza più tardi rispetto ai compagni perché impegnati con le proprie nazionali nelle gare amichevoli prima del Mondiale.