Fiorentina Under 14 qualificata ai quarti dell’Abano Football Trophy

I viola di Balestracci vincono il girone C dell'Abano Football Trophy e approdano ai quarti di finale del torneo: vola la Fiorentina Under 14

I ragazzi di Balestracci hanno vinto il girone C a punteggio pieno (unica squadra del torneo ad aver vinto tutte le partite) ed ora affronteranno l’Atalanta nei quarti di finale in programma sabato alle 11.00 al campo Senza Frontiere di Abano Terme, per provare ad accedere alle semifinali. Domenica è in programma la finalissima. Tutte le partite saranno ad ingresso gratuito.