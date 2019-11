Fiorentina, si può rimpiangere il Cholito Simeone?

L’intreccio col passato può dare adito a strane sensazioni. Si può rimpiangere Giovanni Simeone? Ad un ipotetico sondaggio prevarrebbe il “no”, ma la quota è probabilmente calata nelle ultime settimane. Il Cholito a Firenze non era molto amato, eppure è grande protagonista nel Cagliari-rivelazione quarto in classifica. Numeri non straordinari (3 gol) ma comunque decisamente superiori ai suoi omologhi nella Fiorentina: Boateng, Vlahovic e Pedro messi insieme arrivano a quota 1. Certo, non è il ancora il momento dei bilanci definitivi, ci mancherebbe. Però con la gara della Sardegna Arena saremo quasi ad 1/3 di campionato e ad oggi è giusto dire che la strategia della Fiorentina per il reparto d’attacco non ha funzionato. Ma chissà che proprio da Cagliari non possa iniziare una clamorosa inversione di tendenza, complice l’ultima assenza di Ribery che concederà a Vlahovic – così pare – la seconda chance da titolare della stagione. E’ la sua occasione per sbloccarsi in Serie A e dimostrare di poter essere un titolare di questa Fiorentina, e forse ce l’avrà a partita in corso anche Pedro, possibilmente per più di 5′. Serve un gol per svoltare e magari mettersi alle spalle qualsiasi traccia di Simeone.