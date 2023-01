Fiorentina-Sampdoria, le ufficiali: la scelta in porta sorprende, c’è Amrabat

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sampdoria, ottavi di finale diCoppa Italia; chi vince affronterà il Torino, capace di eliminare il Milan, nel turno successivo. Queste le scelte di Italiano e Stankovic per il calcio d'inizio fissato alle 18 al Franchi: ci si aspettava l'esordio ufficiale di Cerofolini in porta visto che Gollini è in partenza, ma gioca proprio l'ex Tottenham.