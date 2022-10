Fiorentina-Inter: manca il rosso per Dimarco. Ecco la dinamica

Nella gara diretta dall’arbitro internazionale Paolo Valeri manca un clamoroso cartellino rosso nell'occasione del rigore concesso ai viola. Come da regolamento emerge la mancanza di un provvedimento disciplinare di colore rosso al giocatore dell’Inter Dimarco che al minuto 33 commette il fallo su Bonaventura . Valeri viene richiamato al var da Maurizio Mariani per verificare l’accaduto e decide per il rigore, ma al momento che che viene decretato il calcio di rigore deve scattare in automatico la sanzione disciplinare perché il fallo di Dimarco è a gamba alta anche se involontario .