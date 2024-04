Fiorentina-Atalanta, occhio ai diffidati: tre viola a rischio squalifica

Questa sera alle ore 21:00 andrà in scena la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia, dopo Juventus-Lazio di ieri vinto dai bianconeri per 2-0. Al Franchi scenderanno in campo Fiorentina e Atalanta, due squadre che amano giocare a calcio, anche grazie all'identità dei suoi allenatori. Per entrambi anche l'intensità fa da padrona, motivo per il quale servirà tenere d'occhio alcuni fattori, in vista anche del ritorno. Infatti, in casa viola son ben tre i giocatori diffidati: Giacomo Bonaventura, Gino Infantino e Mbala Nzola. Il secondo in questa stagione l'abbiamo visto poco se non nulla, mentre soprattutto per Jack sarà importante non esagerare sotto certi punti di vista, visto che molto probabilmente tornerà anche titolare. Nella squadra di Gasperini, invece, è a rischio squalifica il centrocampista Ederson, dimostratosi in questa stagione un vero e proprio pilastro della mediana nerazzurra.