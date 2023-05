Fiorentina, allenamento a porte aperte al Franchi: orario e dettagli

Fiorentina, allenamento a porte aperte al Franchi nella giornata di lunedì 22 maggio: orario e dettagli per partecipare

Visto il grande momento di foga e la prima finale in programma per settimana prossima, la Fiorentina, nella giornata di lunedì 22 maggio, è attesa al Franchi per un allenamento a porte aperte. I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 18:00, con inizio dell'allenamento alle 19:00.