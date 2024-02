Ferrara: “Senza EL parleremo di campionato fallimentare. Manca un leader”

Poi continua: "Negli spogliatoi dovrebbero mettere una grande immagine di Hamrin, per far capire alla squadra cosa rappresentava per Firenze e la Fiorentina uno come lui. Oggi ci avrebbe fatto molto comodo. Le parole di Biraghi? Il carisma è molto importante. In questo momento alla Fiorentina manca un personaggio carismatico. Non è una critica a Biraghi. Lui è stato promosso dalla società perché ha dimostrato attaccamento, ma non è carismatico. Già Pezzella era uno che ti mostrava questo aspetto. Arthur? Stiamo valorizzando, come spesso capita, giocatori per altri. Lui è un grande giocatore, ma le condizioni fisiche sono altalenanti. Se te hai ambizioni devi avere almeno un leader assoluto per ruolo".