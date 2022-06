Ex viola, Guagni si sfoga dopo l’esclusione dagli Europei: “Non condivido”

Che sfogo della ex viola

È difficile ma va accettato anche se non condiviso! Non mi piace piangermi addosso e non lo farò di certo adesso. Mi rimboccherò le maniche e farò ancora meglio per me stessa e per le persone che credono in me! La vita è fatta di prove e a testa alta è l’unico modo che conosco per affrontarle! Alle ragazze che partiranno per questa avventura chiamata Europeo non posso che augurare un forte in bocca al lupo. L’Italia ha iniziato a conoscerci e amarci, adesso sta a voi farci sognare! Sempre con voi