Europa, ecco gli incassi delle competizioni. E se la Roma vince la CL? Il punto

Gli interessi economici nella volata finale per i posti in Europa

Lazio, Roma, Fiorentina, Atalanta e Verona si giocano le tre caselle disponibili. Due per l’Europa League (quinto e sesto posto) e una per la Conference League (settimo). La quantificazione esatta dei rispettivi proventi Uefa non è possibile perché subentra un calcolo “ex post” del market pool. Si può stimare un incasso di circa 15 milioni per l’accesso all’Europa League (quindi 30 milioni in ballo) e di una decina per la Conference League. Con una postilla: se la Roma vincesse la Conference piazzandosi settima in campionato, si qualificherebbe per i gironi di Europa League in aggiunta alle altre due italiane e senza liberare il posto in Conference; con i giallorossi vincenti e ottavi (o noni), le squadre italiane nelle coppe sarebbero complessivamente 8 (4 in Champions, 3 in Europa League, 1 in Conference).